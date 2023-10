Il Real Madrid progetta un colpo 'mondiale'

Pölten (AUT), Brann (NOR) Gruppo C : Bayern München (GER), Paris Saint - Germain (FRA), Roma (ITA), Ajax (NED) Gruppo D : Chelsea (ENG),(ESP), Häcken (SWE), Paris FC (FRA) Le prime due ...

Siviglia-Real Madrid, le probabili formazioni: Ancelotti rilancia Joselu. Ok Ocampos Mediagol.it

Mourinho al bivio: Real Madrid e i club arabi sullo Special One Repubblica Roma

Massimiliano Allegri ha già avuto Morata per quattro anni a Torino decantandone spesso le doti per l'estrema duttilità tattica: lo spagnolo potrebbe giocare sia come prima punta nell'attacco a due ...18 anni dopo Sergio Ramos torna a sfidare il Real Madrid con il suo Siviglia. Ancelotti: "Senza il suo gol a Lisbona non sarei qui". La prima di Diego Alonso, torna Alaba. Sport Si riscalda il Clasico ...