Il re di Giordania | ' Gli incessanti bombardamenti su Gaza sono un crimine di guerra'

È un crimine di guerra': è quanto ha detto il re diAbdullah nel suo intervento al vertice in corso al Cairo, riportato dall'agenzia di stampa Petra. 'In qualsiasi altro luogo, attaccare ...

Giordania, la difficile posizione nel conflitto tra Israele e Hamas WIRED Italia

Mo: Giordania, 'azioni israeliane sono crimini di guerra' La Gazzetta del Mezzogiorno

Durante l'episodio, andato in onda il 21 ottobre, lo chef Antonio Cicero ha preparato due ricette con un ingrediente simbolo della sostenibilità: il miele ...E, non si tratta "solo" della messa in campo di forze armate medio orientali, ma è in corso una vera sollevazione popolare contro gli USA in particolare e contro Israele in Giordania, Libano, Libia, ...