Il pulsanese Antonio Basta nel cast de “Il Comandante” dal 31 ottobre al cinema

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 21 ottobre 2023) C’è anche unnelde “Il”, in uscita il 31al, con protagonista il celebre attore Pierfrancesco Favino. Il film di Edoardo De Angelis, ha buona parte delle scene girate proprio a Taranto e narra la storia di unche contravviene alle leggi della guerra per salvare delle vite. “E’ stata un’ esperienza fantastica con unmeraviglioso, girare al fianco di grandi attori, ma soprattutto aver vissuto per alcuni giorni il fascino e la dedizione al lavoro della nostra Marina Militare – ha detto– Prima delle riprese del film, siamo stati addestrati dagli ufficiali della Marina Militare nella preparazione delle scene. Grande professionalità da parte di tutto il ...