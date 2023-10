Il progetto riformista per creare un’alternativa valida al bipopulismo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 21 ottobre 2023) C’è un nuovopolitico che sogna di rilanciare le promesse mancate del Terzo Polo, superare la rottura tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, costruire finalmente una casa per liberal democratici, riformisti, europeisti italiani. Sembra una nuova speranza o l’ennesimo tentativo in una missione apparentemente impossibile: restituire fiducia ai tanti elettori che avevano votato per il Terzo Polo e non si rassegnano al naufragio di quelpolitico. L’associazione Popolari Europeisti Riformatori (PER) è un luogo che vuole aggregare persone, amministratori territoriali, professionisti, associazioni, per fare politica partendo dal dialogo e dalla sintesi di idee diverse. «L’idea è costruire uno spazio popolare e riformatore che prende l’eredità del Terzo Polo, cioè uno spazio popolare e riformatore che sappia riportare la politica italiana alla ...