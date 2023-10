Il potere non vuole per la pace | i popoli sono le vittime | cosa può fare l’opinione pubblica?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) di Barbara Pettirossi Ile. I: i migranti, i palestinesi, gli ebrei, i russi, gli ucraini, gli americani e così via. Insieme ai, l’altra vittima è la loro autodeterminazione che langue e, per sopravvivere, mendica pure controvoglia il tozzo di pane del voto. Da chiveramente volute le guerre? Da chiveramente voluti gli attacchi terroristici? Siamo seri: davvero pensiamo che iabbiano ildi decideree come scegliere? Se così fosse, i rappresentanti deiascolterebbero le loro sofferenze e l’informazione – tutta – si metterebbe al servizio dei cittadini, non svolgendo la funzione di accompagnamento a ciò che è stato già deciso, ma di ...