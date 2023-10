Il Post su Facebook Diventa Virale | “Una Sola Maestra ci Insegnava Tutte Le Materie | Compresa L’Educazione ed il Rispetto”

(Di sabato 21 ottobre 2023) Polemica susu unche compara le generazioni passate con quella attuale. L’autore delesprime ammirazione per gli anni ’60 e ’70, elogiandoricevuta e il ...

Alla fine, in spirito massimamente contemporaneo " anzi, proprio 2.0 ", ha licenziato il compagno come una squinzia qualsiasi, a mezzo di unsu, proprio come una Samantha, sciampista ...

Giorgia Meloni su Facebook: "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui" L'HuffPost

Il post su Facebook che scatena il dibattito: “40 anni fa la maestra ci insegnava l’educazione e il rispetto” Orizzonte Scuola

Giorgia Meloni ha affidato a un post di facebook l’annuncio della fine della sua relazione decennale con Andrea Giambruno. L’ormai ex compagno della Presidente del consiglio si era distinto come ...Non è la prima volta, già nel 2021 la Human Rights Watch aveva segnalato che erano stati oscurati contenuti filo-palestinesi ...