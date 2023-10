Il panico di massa | dinamiche e consigli utili | in allegato il “Registro esercitazioni autoprotezione per rischio terremoto”

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 21 ottobre 2023) Alcuni luoghi di lavoro si caratterizzano anche per la presenza di personale esterno (ospiti, utenti, visitatori, etc.) che può nell’emergenza costituire un forte punto di criticità in quanto non pienamente familiare con gli spazi del sito, né con i codici abitualmentezzati per attivare le procedure di sfollamento. È quindi importante definire un percorso preventivo che preveda sia la definizione di figure dedicate alla “facilitazione” dell’esodo di esterni, sia la formazione di tutti gli addetti all’emergenza in merito alleche potenzialmente scatenabili in caso di eventi emergenziali che coinvolgano più persone assemblate in unno stesso luogo. La seguente scheda ha lo scopo di fornire indicazioni pratiche di base in merito alla seconda problematica suindicata, fondamentale per impostare tutti i processi di comunicazione negli eventi ...