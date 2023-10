Il nuovo romanzo di Lisa Ginzburg racconta l’inaccessibilità dell’infanzia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 21 ottobre 2023) È un luogo inaccessibile, l’infanzia. Il seme da cui tutto cresce impossibile da decifrare. È un codice di cui andremo alla continua ricerca, per capire, ricostruire, tentando di rincasare verso le origini oppure scegliendo la strada opposta.torna in libreria con “Una piuma nascosta” (Rizzoli) e ci consegna una storia che è pronta ad afferrare tutte le stagioni della vita. A partire, dunque, dall’inizio. Ricordi che, a posteriori, chiariscono i piccoli e frequenti enigmi in cui da bambini si osserva tutto senza capire. Ricordi che, in virtù di questa distanza dalle cose dei grandi, hanno reso indelebili solo le immagini. Come la faccia triste della signora Enrica; l’Avvocato, suo marito, che le apre lo sportello della macchina per lasciarla entrare; l’allontanarsi scricchiolante dei due lungo il sentiero di ghiaia. Tan, il ragazzino che ...