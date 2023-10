Il Napoli vola sulle ali | 1-3 al Verona | Garcia può respirare | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tutto facile per ilal rientro dalla sosta per le nazionali. I partenopei vincono in trasferta sul campo del, segnano 3 reti anche senza Osimhen e permettono al tecnicouna salutare boccata d’ossigeno dopo le polemiche delle ultime settimane. La posizione del francese resta in bilico, ma quantomeno passerà un weekend tranquillo. Il merito è delle ali. Matteo Politano sblocca la gara al 27?, poi fornisce due assist per Khvicha Kvaratskhelia che al 43? e al 55? firma raddoppio e tris. Al 60? ilaccorcia le distanze con Lazovic, ma è una reazione d’orgoglio che non trova continuità. Ilvince 1-3 e si porta a quota 17, 5° ma in coabitazione con Fiorentina e Juventus.Serie A Milan 21 Inter 19 Juventus 17 Fiorentina 17...