Il Napoli senza Osimhen non è spacciato

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ildimostra la sua forza ancheil suo attaccante, Victor: statistiche e ottimismo per i tifosi azzurri. Ilsorride nonostante l’asdi Victor: le statistiche confermano l’ottimismo e rincuorano i tifosi. Nonostante l’attaccante sia fuori per le prossime partite a causa di un infortunio rimediato durante l’amichevole contro l’Arabia Saudita, ilsembra pronto a superare questa sfida. Durante l’ultima stagione calcistica,è stato assente in ben 10 partite a causa di infortuni. Nonostante ciò, la squadra allora allenata da Luciano Spalletti è riuscita a vincere otto di questi incontri, dimostrando la capacità della squadra di far fronte all’asdel giocatore nigeriano. Il ...