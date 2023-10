Ilda Verona.

CLASSIFICA - Il Napoli riparte da Verona: agganciate Juve e Fiorentina in zona Champions Tutto Napoli

Il Napoli riparte da Verona, 3-1 al Bentegodi Agenzia ANSA

Marco Baroni sperava di poter fare punti con il Napoli. Non è stato così, ma l'allenatore del Verona prova a salvare quanto di buono c'è: «Guardiamo anche alle ...Siamo rientrati in campo bene e dobbiamo ripartire da lì. In avvio abbiamo fatto bene, ma se concedi il palleggio al Napoli lo paghi. I due gol sono evitabili, ma siamo qui per lavorare e questo ci ...