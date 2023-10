Il Napoli meglio in campo che al microfono

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ilbatte il Verona 3-1. È una ovvietà ma di questi tempi è anche una notizia vista la tensione che regna. Ildomina per un’ora. Segna tre gol in scioltezza. Se avesse accelerato, ne avrebbe segnati di più. Poi qualche patema da tifoso dopo il gol del 3-1 segnato dai veneti al 60esimo con Lazovic. Nell’ultima mezz’ora ilconcede un po’ troppo alla squadra di Baroni. Meret è bravo in almeno un paio di occasioni. Ma anche ilsi divora i suoi gol. La squadra di Garcia, come orami da tradizione, si slabbra col passare del tempo. Stavolta accade nel secondo tempo però il risultato di fatto non è mai in discussione. Ed è anche comprensibile che sia subentrata un minimo di insicurezza. Tutto sommato la partita dice due cose: la prima è che è prematuro parlare di guarigione. Il Verona non un è test ...