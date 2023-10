Il Napoli espugna il Bentegodi Verona battuta per 3-1

Leggi su agi

(Di sabato 21 ottobre 2023) AGI - Reduce dal duro ko interno con la Fiorentina prima della sosta, ilrialza subito la testa e passa in trasferta sul campo dell'Hellas. Al, nonostante l'assenza di Osimhen, finisce 3-1 per gli azzurri: decisivo il sigillo personale e i due assist di Politano per la doppietta di Kvaratskhelia, mentre ai gialloblu serve a poco il lampo di Lazovic. Con questo successo la squadra di Garcia agguanta momentaneamente Juve e Fiorentina a 17 punti, mentre gli uomini di Baroni, al quarto ko negli ultimi cinque turni, restano fermi a quota 8. I padroni di casa partono forte e nel giro di pochi secondi conquistano due corner, arrivando prima alla conclusione con il colpo di testa di Dawidowicz, poi con quello di Magnani, parati entrambi da Meret. I partenopei non si spaventano, aumentano a poco a poco la pressione e a ...