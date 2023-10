Il Monte Campioncino | un “belvedere” fra Valle di Scalve e Val Camonica

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Schilpario. Ladiè probabilmente la vallata più “selvaggia” dell’intera provincia di Bergamo. Conoscerla a fondo è veramente complicato perché esistono decine di luoghi difficilmente raggiungibili se non che per un esperto conoscitore della zona. Per osservarla in tutto il suo splendore è quindi necessario scrutarla dall’alto, per esempio scalando il, una vetta posta a 2100 metri d’altitudine al confine fra le province di Bergamo e Brescia. Posto a cavallo fra i comuni di Schilpario e Cerveno, ilconsente di osservare tutte le cime che circondano la zona, dalla Presolana al Cimon della Bagozza passando per ilCampione e la Concarena. Nonostante l’altezza, la vetta è facilmente raggiungibile partendo dal Rifugio Cimon della Bagozza (1600 ...