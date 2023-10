Il monologo di Crozza | “In Italia sconfiggeremo il maschilismo solo quando nasceremo tutti donne”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Maurizionella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – si concentra sulinsito nel nostro Paese: “Il giorno che riusciremo a sconfiggere ilin questo Paese, saràla Natura ci farà nascere”. E commenta così le terribili dichiarazioni del consigliere regionale Fabiano Barbisan “Per fortuna subito dopo la Lega lo ha espulso. Ma è giusta l’espulsione… uno così non deve stare in un partito… si merita almeno un programma su Rete 4 tutto suo. Ma non illudiamoci, in questo paese il ‘Barbisan-pensiero’ è diffusissimo…è dentro ognuno di noi. Parafrasando Giorgio Gaber… “Io non temo Barbisan in sé… temo il Barbisan che è in me”. Meno ...