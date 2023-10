Il mondo dei sex workers si sente “truffato” dalla spunta blu di X

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 21 ottobre 2023) La gestione X di Elon Musk è da tempo nel mirino delle critiche e dopo aver dovuto affrontare polemiche e indagini per quel che riguarda il monitoraggio delle fake news e delle discriminazioni sulla piattaforma, ecco che ora l’imprenditore si trova ad affrontare una nuova polemica. Questa volta sono i sexa essere in subbuglio. Vittime della fascinazione collettiva della notorietà e della visibilità “offerta” dall’abbonamento alle funzioni premium delle piattaforma. Oggi, però, le cose non sembrano essere andate come si sperava. Sexcontro X, sedotti e abbandonati Solo pochi mesi fa, quando Elon Musk annunciò l’allargamento delle maglie di Twitter Blue (oggi X Premium) non più alla mera veridicità e affidabilità di un profilo, ma al pagamento di un abbonamento mensile, moltissimi sex worker decisero di affrontare questa spesa. Non tanto ...