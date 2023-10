Il ministro Valditara | più docenti e stipendi più alti

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 ottobre 2023) L'educazione, la cultura e lo studio come strumenti di crescita e di coesione. Giuseppedell'Istruzione e del Merito, è intervenuto a Firenze al Festival di Luce. E ha voluto evidenziare il ruolo fondamentale della scuola per l'Italia. “È inaccettabile che ci siano aree svantaggiate e che i giovani abbiano meno opportunità. Un Paese che cresce, cresce nel suo complesso, ma non può crescere se una parte ha un modello di scuola non adeguato. Nasce quindi Agenda Sud per riunire l'Italia a partire dalla scuola. Potenzieremo le risorse per duemila scuole elementari e investiremo risorse particolari con dieci punti di intervento: più, scuole aperte tutto il giorno, più tempo pieno, una formazione specifica agli insegnanti, l'assistenza degli istituti Indire e Invalsi che portino più sporte più laboratori, un fondo ...