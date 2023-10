Il libro dei Gaeli | un viaggio di formazione irlandese | fino a Dublino in cerca di redenzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) “E ora ci sono autobus, che ci sorpassano, sputando fuori un denso fumo nero. Siamo subito superati da innumerevoli pedoni, questa strada è molto viva, gente vestita in modo curato, che procede in modo ordinato. Paul e io adesso abbiamo i nostri occhi puntati su ogni vetrina alla quale passiamo davanti, in particolare sulle catapulte, sui pupazzi spaziali, sui palloni da calcio, sui giochi da tavolo. Ho fame, papà. E ne ho anch’io. Mi chiedo quanti soldi gli siano rimasti in quel suo borsellino, dopo tutto il tempo che ha passato al bar”. Ildei, di James Yorkston (traduzione di Gianluca Testani; Jimenez Edizioni), è un originale romanzo diche vede protagonista un ragazzino di dieci anni, Joseph, il quale, insieme al fratello minore Paul e al padre (e poeta) Fraser, parte da Creagh, nel sud-ovest dell’Irlanda, ...