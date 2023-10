Il grido dell’Onu su Gaza | «Cessate il fuoco subito | i bambini muoiono a un ritmo allarmante» Egitto e Qatar mediano sugli ostaggi | «I civili trattenuti da Hamas saranno rilasciati presto»

Leggi su open.online

(Di sabato 21 ottobre 2023) «La situazione umanitaria diera disperata prima delle ultime ostilità. Ora è catastrofica. Il mondo deve fare di più». L’allarme arriva congiunto da cinque agenzie Onu, Undp, Unfpa, Unicef, Wfp and Oms. «Decine di migliaia di persone sono sfollate e non possono cucinare o acquistare cibo in sicurezza», scrivono le agenzie chiedendo unilumanitario immediato. «Gli ospedali sono sovraccarichi di vittime. Ihanno sempre più difficoltà ad accedere alle forniture alimentari essenziali e ia un». Intanto in Israele non si arrestano i «preparativi per la prossima fase della guerra» che secondo i piani di Tel Aviv dovrebbe comprendere anche «l’operazione di terra» nella striscia di ...