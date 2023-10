Il dovere di schierarsi

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 ottobre 2023) Che valore ha la libertà? Qual è il prezzo che paghiamo per essa? Nel corso della lunga e un po’ miserabile storia dell’umanità la libertà non è sempre stata considerata qualcosa di dovuto, un dono connaturato col solo fatto di nascere. Tuttora, chi nasce in certe zone del mondo non conosce, e in molti casi non vuole conoscere, la libertà. Libertà di parola. Libertà di pensiero. Di culto. Di poter scegliere chi amare e di non andare a morire per assecondare la volontà di qualche tiranno. Oggi, per consegnare un valore a queste conquiste nient’affatto scontate, siamo chiamati a scegliere. Scegliere se stare dalla parte di chi ci assomiglia, per quanto possa sembrarci duro e spietato, o affiancare chi, nel sostrato stesso del suo essere, nega e rifiuta quelle libertà che a noi paiono ovvie caratteristiche della vita civile. Questa guerra arriva dopo un’altra guerra, più complessa e ...