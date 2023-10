Il corteo pro Palestina che scatena ilarità | errori nei cartelli e quelle bandiere tricolori… VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Pubblicato il 21 Ottobre, 2023 “Il popolo palestinese si vede negare la giustizia da decenni. Israele sta occupando lacon l’aiuto delle potenze imperiali e noi ci opponiamo all’occupazione di qualsiasi terra da parte di qualsiasi Paese”Cosi il portavoce di Welfare Party of India. Proteste a sostegno dei palestinesi si sono tenute in diverse località dello Stato indiano meridionale del Kerala, riferiscono i media locali. Tuttavia, le immagini delsono diventate virali per alcuni “”: da “free palestiEN” (nella scritta frontale, composta con ini lettera per lettera) a “palAstine” (nel cartello portato da uno dei manifestanti). ?? Il ne s’agit pas du drapeau italien. Mais de celui du “Welfare Party of India” https://t.co/h8NdlPjBeO + https://t.co/UnxO40bbum dont le nom figure ...