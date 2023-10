Il caso Meloni-Giambruno conferma l’ipocrisia a destra sull’amore

Caso Giambruno, da Salvini a Calenda: la solidarietà a Meloni - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Caso Giambruno, Meloni teme lo stillicidio da Mediaset: pressing sui Berlusconi attraverso Tajani la Repubblica

La notizia del giorno si colora anche di polemica politica. Dopo l’annuncio di Giorgia Meloni sulla fine della relazione con Andrea Giambruno, gli esponenti di tutti… Leggi ...Non accenna a placarsi il botta e risposta tra la Lega per Salvini Premier e il presidente federale Gabriele Gravina. Mercoledì il partito di maggioranza aveva in una nota attaccato apertamente il num ...