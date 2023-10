Il cappotto stampato fantasia ed la nuova tendenza di questo autunno inverno 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ilrappresenta ladelle collezioni autunnali e invernali di quest’anno. Sono stati gli indiscussi protagonisti delle passerelle, proposti da alcuni dei più importanti brand., alcuni modelli e abbinamenti Tendenzialmente la scelta del coat per l’si basa sul monocromatico. Anche se quest’anno lasembra aver cambiato drasticamente direzione rispetto ai colori unici e poco vivaci.I cappotti stampatisi fanno riconoscere quest’anno non tanto per le loro forme, quando per i loro colori, che somigliano a veri e propri dipinti su tela. I modelli sono principalmente oversize, mentre cambiano le stampe da ...