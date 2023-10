‘Il Barella furioso’! Confortato dall’Inter | ora voglia di giocare! ? CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023) Durissimo e legittimo sfogo social ieri di, che dopo le accuse del giornale ‘La Verità‘ sul coinvolgimento nel caso scommesse, non è riuscito più a rimanere in silenzio.? Furibondo Nicolò, che ieri, si è sentito tirare in ballo dal giornale ‘La Verità‘, sul caso scommesse. Fin quando era tutto circoscritto alle dicerie social, il centrocampista dell’Inter è rimasto in silenzio, ma alle accuse su un quotidiano così importante, Nicolò è scoppiato così come sua moglie Federica. False, infondate e gravissime le accuse nei suoi confronti, ossia quelle di far parte di una chat tra calciatori in merito alle scommesse sportive e alle puntate di Nicolò Zaniolo. A tirarlo in mezzo Maurizio Petra, il pluripregiudicato informatore di Fabrizio Corona e zio di Antonio Esposito, ex giocatore dell’Inter, nonché amico di Zaniolo ...