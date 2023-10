I quattro cavalieri alla conquista dei cieli d' Europa

Leggi su panorama

(Di sabato 21 ottobre 2023) Un mercato da 820 milioni di passeggeri all’anno sta muovendo le grandi compagnie verso fusioni e concentrazioni. Ma c’è anche il potere di Bruxelles a pesare su operazioni come quella di Ita Airways con Lufthansa o sul ruolo delle low-cost… Ecco come cambierà la mappa del trasporto aereo nel Vecchio continente. E dove i viaggiatori saranno spinti a imbarcarsi.fine le bandiere non sono certo sparite. Sono solo diminuite. Nell’di oggi, ancor più in quella di domani, i vessilli che sventolano sul trasporto aereo sono quelli di Londra, Parigi e Berlino. E ognuna ha le sue sfere di influenza su altri Paesi, come Italia, Spagna, Portogallo, Olanda o Svezia. Un consolidamento spinto dal mercato, certo, ma anche dall’Unione europea, che in materia di compagnie aeree è più di un arbitro. In queste settimane va in scena per ordine di Bruxelles la ...