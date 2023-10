I Provita contro le linee guida italiane per una sanità accessibile a tutt? | i soliti quattro gatti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) “Non risparmiero? le forze quando si tratta di costruire un’Unione dell’uguaglianza. Un’Unione in cui ognuno possa essere se stesso, amare chi desidera, senza paura di recriminazioni o discriminazioni. Perche? essere se stessi non e? ideologia. E? la propria identita?. E nessuno potra? mai usurparla”. Inizia con queste parole di Ursula von der Leyen il comunicato dal titolo “Unione dell’uguaglianza: strategia per l’uguaglianza LGBTIQ 2020-2025”. Questa è stata la prima strategia della Commissione sull’uguaglianza LGBTIQ. Voleva e vuole costruire un’Unione in cui la diversità sia celebrata come parte della nostra ricchezza collettiva, dovee le persone possano essere se stesse senza rischio di discriminazione, esclusione o violenza. Il mondo è andato via via evolvendosi riguardo ai diritti umani. Basta fare una rapida ricerca e appare subito evidente come ormai da ...