I primi robot umanoidi prendono servizio ad Amazon | posti di lavoro a rischio?

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sono in corso itest dia Seattle sul nuovo prototipo diumanoide. Digit è in grado di spostare, afferrare e manipolare gli articoli negli spazi e negli angoli di un magazzino. È un nuovo modello, realizzato in collaborazione con Agilityics, che si unirebbe agli oltre 750 milaalnelle operazioni della società. La società ipotizza di usare Digit, che è dotato...

L'inviato del Corriere della Sera , Lorenzo Cremonesi , scrive che ia entrare dovrebbero ...della città sotterranea costruita dalle forze palestinesi potrebbe far scattare l'uso di droni e...

Centinaia di migliaia di soldati sono pronti alla guerra. Le Idf hanno un piano in tre fasi. Molti ritengono che la prima avanzata sarà in notturna, ma resta il dilemma dei tunnel ...