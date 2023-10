I precari dell’Asl Benevento in attesa della prova dei fatti

Leggi su anteprima24

"Si avviano a scadenza i contatti dei lavoratoriAsl di, 25 tra lavoratori e lavoratrici con mansioni, in particolare, da Operatore Socio Sanitario, assunti durante l' emergenza sanitaria e che oggi rischiano di non poter dare continuità a quel prezioso lavoro sin qui svolto anche a pandemia conclusa. La Fp Cgil in questi anni ha sempre tenuto alta l' allerta sulla possibilità di trasformare tali contrattiin in rapporti di lavoro stabili, considerata anche la cronica carenza di personale nel sistema sanitario in generale, un' attenzione spesso raccolta e condivisa anche dalla stessa Asl che, da ultimo, in un tavolo di confronto interistituzionale con l' assemblea dei sindaci del Sannio, a partire dal rappresentante del capoluogo sannita, rinnovava l' impegno ...