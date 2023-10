I luoghi del Cuore | restaurata la chiesa di Santa Maria della Consolazione ad Almenno San Salvatore

(Di sabato 21 ottobre 2023)San. È stato presentato oggi alladi– detta di San Nicola – il risultato dell’intervento conservativo che ha interessato le formelle in cotto dipinte a fresco che ne adornano il soffitto. Commissionato dalla Parrocchia di Sanper un costo complessivo di circa 300mila euro, il restauro è stato realizzato anche grazie al contributo del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e di Intesa Sanpaolo nell’ambitocampagna “Idel”. Nel 2016 infatti, grazie al voto di 29.735 persone, il complesso di San Nicola ottenne il secondo posto in Lombardia e il sesto nella classifica nazionale dell’ottavo censimento “I ...

