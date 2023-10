Hockey ghiaccio | Val Pusteria dilaga vincendo un’altra partita di ICE League 2023-2024

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) I “Lupi” del Valmettono in fila una nuova vittoria della stagione regolare dell’ICE. La squadra italiana infatti si è imposta addirittura 6-1 sugli spusu Vienna Capitals dominando ladall’inizio alla fine e lasciando ai rivali austriaci solo la soddisfazione del gol della bandiera. Di Andergassen, Frycklund, con una doppietta a cavallo della prima e della seconda frazione del match, Schofield, Atwal e Akeson le reti che hanno determinato l’incontro. Domani – domenica 22 ottobre, altro giro e altra corsa per le squadre italiane, Valriposerà preparandosi ad ospitare mercoledì i Red Bull Salisburgo, mentre Asiago riceverà i Pioneers Vorarlberg e Bolzano andrà a misurarsi in trasferta contro gli sloveni dell’HK SZ ...