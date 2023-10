Hit Parade | Drake butta giù dalla vetta della classifica Annalisa

A tre anni dall'uscita di Fortuna, Emma torna con il suo nuovo album Souvenir e conquista subito la vetta della. Il disco autobiografico, un viaggio musicale che è la raccolta delle immagini, dei colori e delle emozioni sentite, si piazza in cima ad una classifica che tra new entry e ripiazzamenti, ...

Emma ritorna e sale in vetta alla hit parade Agenzia ANSA

Hit parade, Drake debutta in vetta con For All the Dogs Agenzia ANSA

The infrastructure that is slated for Central Park West and 60th Street now won’t be erected until after Nov. 23 because the parade’s balloons and floats won’t be able to fit ...A tre anni dall'uscita di Fortuna, Emma torna con il suo nuovo album Souvenir e conquista subito la vetta della hit parade. Il disco autobiografico, un viaggio musicale che è la raccolta delle ...