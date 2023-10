Highlights e gol Torino-Inter 0-3 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ilcon glie i gol di0-3, match della nona giornata di. All’Olimpico-Grandeprimo tempo deludente dei nerazzurri, con i granata che collezionano le migliori occasioni. Nella ripresa salgono in cattedra gli attaccanti ospiti: la sblocca Thuram, raddoppia Lautaro e Calhanoglu firma il tris, e così per i piemontesi ecco un nuovo ko contro una big. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

Glidel derby del Merseyside: il Liverpool batte 2 - 0 l'Everton. Decisiva per i Reds la doppietta di Salah, Toffees in dieci dalla fine del primo tempo per via del rosso all'ex Inter ...

L'Inter riparte con Thuram e Lautaro: Toro ko 3-0 Sky Sport

Manchester City-Brighton 2-1: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

La squadra di Inzaghi ritrova la vittoria e scavalca provvisoriamente in vetta il Milan impegnato domenica sera contro la Juventus. Primo tentativo di Thuram, Calhanoglu ci prova su punizione. Sommer ...Guardiola contro De Zerbi, ma anche Haaland e Alvarez contro Ansu Fati: gli highlights di Manchester City-Brighton 2-1 Guardiola contro De Zerbi, ma anche Haaland e Alvarez contro Ansu Fati: gli ...