Highlights e gol Nizza-Marsiglia 1-0 | Ligue 1 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ilcon glie i gol di, sfida valevole per la nona giornata di. Una rete di Guessand a poco più di dieci minuti dal termine decide la sfida in favore dei padroni di casa, vittoriosi per 1-0. Primo posto in classifica per la squadra di Farioli, mentre arriva la sconfitta per gli uomini di Gattuso. SportFace.