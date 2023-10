Highlights e gol Liverpool-Everton 2-0 | Premier League 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Glie le azioni salienti di, match della nona giornata di. Un rigore di Salah nel secondo tempo spiana la strada ai Reds di Klopp, in superiorità numerica dal 37?. L’è infatti rimasto in 10 per il doppio giallo a Young. In campo anche l’ex Udinese, Beto che però ha faticato ad Anfield. Alla fine il tocco col braccio di Keane ha portato dagli undici metri l’egiziano che non ha sbagliato. Al 97? è arrivato il raddoppio sempre di Salah. Di seguito, ecco le azioni salienti del match. SportFace.