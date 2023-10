Highlights e gol Celta Vigo-Atletico Madrid 0-3 | Liga 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ilcon glie i gol di0-3, match valido per la decima giornata di. Tutto facile, facilissimo per i colchoneros, che rimangono in superiorità numerica in virtù dell’espulsione di Villar e che dilagano con la strepitosa tripletta da parte di Griezmann, mattatore di serata per l’aggancio momentaneo al secondo posto. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.