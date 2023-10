Hellas Verona-Napoli | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Dopo la sosta per le nazionali torna finalmente laA. La nona giornata di campionato si apre con, in programma alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi. Le due squadre hanno ovviamente obiettivi di classifica differenti, e proveranno in tutti i modi di aggiudicarsi i tre punti per proseguire nel proprio percorso. I padroni di casa cercano punti utili in ottica salvezza, e tenteranno di spingersi oltre il sedicesimo posto che occupano attualmente con 8 punti. Discorso diverso per gli ospiti, chiamati a recuperare terreno per non staccarsi troppo dalle posizioni di vertice. I partenopei, infatti, stazionano in quinta posizione con 14 punti, e sono a -7 dal Milan capolista e a -3 dal quarto posto della Fiorentina. Le ultime da, ...