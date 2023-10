Heidenheim vs Augsburg – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 ottobre 2023) Entrambe le squadre sperano di tornare a vincere quando domenica 22 ottobre l’ospiterà l’in Bundesliga. Prima della pausa internazionale, l’è stato sconfitto in trasferta dall’Eintracht Francoforte, mentre l’ha perso in casa con l’SV Darmstadt 98. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePerdere in trasferta contro una squadra che ha rappresentato la Germania in Champions League nella scorsa stagione non è stato certo un dramma per l’, che ha comunque ottenuto risultati al di sopra delle aspettative, raccogliendo sette punti nelle prime sette ...