Hamas prepara una nuova sorpresa mortale contro Israele | le nuove armi dei terroristi

E' certamente una buona notizia che non cancella però l'incubo per la sorte degli altri 200 ostaggi, tra cui minori e donne, in mano ad. In questa fase di grave crisi a Gaza, Israelela ...

Hamas prepara una nuova "sorpresa" mortale contro Israele: le ... ilGiornale.it

Israele prepara un attacco via terra contro Hamas WIRED Italia

Secondo diversi esperti, il movimento islamista che controlla la Striscia di Gaza starebbe attendendo l'avvio dell'operazione di terra per adoperare nuove armi contro Israele ...A quasi due settimane esatte dall’attacco sferrato da Hamas contro Israele, un’offensiva via terra dell’esercito di Tel Aviv sulla Striscia di Gaza appare sempre più probabile. L’ultima conferma in ...