Hamas non combatte per i palestinesi | ma solo per distruggere Israele

(Di sabato 21 ottobre 2023) Al direttore - “Che cosa rappresenta per gli ebrei lo stato d’? Innanzitutto, la fine di duemila anni d’esilio. E poi la certezza che, qualunque cosa succeda, c’è un luogo al mondo dove ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

TEL AVIV.si può gioire fino in fondo nemmeno davanti alla liberazione di Judith Raanan e Natalie, madre e figlia 17enne, statunitensi di Chicago, rilasciate ieri sera da. Perché dai dati dell'...

Blinken, non credo ad Hamas come non crederei all'Isis - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Biden: “Gli Usa faro per il mondo. Putin e Hamas non devono vincere” Il Fatto Quotidiano

MarioAjello ; #DesiréeMariottini processo da rifare @valeriadicorrado ; #valeriabrunitedeschi #Festivalcinemaroma : non temo le scene di sesso @gloriasatta ; #mindthegap #SaraConti Alvarez ...Il giovane leghista ribadisce da una parte "il sostegno del popolo palestinese e non ai terroristi di Hamas. Condanno Hamas ma non giustifico la morte di migliaia di bambini ecco il perché del mio ...