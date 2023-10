A Pep Guardiola è stato chiesto per chi voterebbe tra Erlinge Lionelper il Pallone d'Oro. Il tecnico del City ha ammesso di avere 'egoisticamente' una ...

Haaland o Messi Guardiola ha annunciato la sua preferenza per il Pallone d’Oro ItaSportPress

Guardiola: "Pallone d'Oro Tra Messi e Haaland..." La Gazzetta dello Sport

Il tanto ambito riconoscimento individuale al miglior calciatore dell'anno verrà consegnato il prossimo 30 ottobre e a giocarselo, modestamente, pare siano in due: Erling Haaland e Lionel Messi. Ad ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...