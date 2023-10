Gufi muti | l' occupazione non rallenta | la lezione a chi tifa contro

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Oltre un milione di contratti in più nei primi sette mesi dell'anno. Nonostante ilmento dell'economia, il mercato del lavoro rimane tonico. Secondo l'Osservatorio sul precariato dell'Inps, fino a luglio si sono registrate 5,063 milioni di assunzioni da parte dei privati, in leggera flessione (-0,6%) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A calare sono stati i contratti in somministrazione (-7%), a tempo indeterminato (-6%) e in apprendistato (-3%), mentre è risultato il lieve crescita il lavoro intermittente (+3%), stagionale (+2%) e a tempo determinato (+2%). Di, nei primi sette mesi di quest'anno si sono registrate 3,909 milioni cessazioni, in diminuzione del 2% sul 2022. A determinare questo risultato sono stati i contratti a tempo indeterminato (-7%), quelli in somministrazione (-7%) e l' apprendistato (-5%). Nel complesso, ...