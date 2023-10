Guerra Ucraina-Russia | bombardata città natale Zelensky

(Di sabato 21 ottobre 2023) Raid aerei delle forze di Mosca nelle zone della linea del fronte e in altre zone del Paese. Intelligence Gb: annuncio Putin su Kinzhal è solo strategic Almeno due civili sono stati uccisi e altri feriti in raid aerei delle forze russe sull’, nelle zone della linea del fronte e in altre zone del Paese. A Kryvyi Rih,di Volodymir, è stato ucciso un uomo di 60 anni, quando un missile russo ha colpito un sito industriale. La moglie è stata ricoverata con ferite gravi di schegge di proiettile. Un altro civile è stato ucciso nel sud, nella regione di Kherson e un altro ancora è rimasto ferito. Intanto secondo l’intelligence britannica, l’annuncio di Vladimir Putin sui missili in fase di test operativo Kinzhal ha valenza di comunicazione strategica, data la scarsa performance del sistema fino ...

La Corea del Nord ha condannato gli Stati Uniti per aver fornito all'Ucraina missili balistici a lungo raggio Atacms, affermando che ...