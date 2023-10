Guerra Israele-Hamas | aperto valico di Rafah per aiuti e medicine VIDEO

Le notizie sul valico di Rafah, gli scontri in Cisgiordania, gli aiuti americani. Tutto quello che c'è da sapere sugli aggiornamenti dellatrae Hamas Mentre l'esercito israeliano annuncia che è viva la maggior parte delle circa 200 persone rapite da Hamas, continuano gli scontri in Medio Oriente. Ecco otto cose ancora da ...

Hamas libera 2 cittadine americane. Biden, intesa con Israele-Egitto: aiuti da Rafah in 24-48 ore - Il ministro della Difesa israeliano Gallant arriva vicino a confine con Gaza per incontrare i soldati della Idf - Il ministro della Difesa israeliano Gallant arriva vicino RaiNews

Guerra Israele-Hamas, oggi vertice di pace in Egitto. Attesa anche Meloni Sky Tg24

Ma neanche per gli arabi che hanno tutto da perdere dalla tensione in atto e dalla devastante spirale della guerra sarà facile uscire dalla trappola infernale. Da un lato, Israele deve vivere, essere ...Quale deve essere l’Europa in questo scenario, nella situazione resa ancora più drammatica non solo dall’invasione russa in Ucraina anche dalla guerra tra Hamas e Israele… Ne discutono in Agenzia ...