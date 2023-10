Guerra Hamas-Israele | due ostaggi liberati | chi sono gli altri?

... "Risorse sufficienti per sostenere Israele e Ucraina" La Nato dispone di risorse sufficienti per sostenere Israele nel conflitto con, ma anche per sostenere militarmente l'Ucraina nella...

Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta: valico di Rafah aprirà alle 10. Allarme Onu: Evacuare le scuole di Gaza ... Fanpage.it

Israele e Hamas, la guerra in diretta: Biden a Netanyahu, "non fatelo" Liberoquotidiano.it

L’ordine di entrare a Gaza arriverà presto. Lo ha detto ai soldati il ministro della difesa israeliano. “La battaglia si sta spostando sul territorio di Hamas” a Gaza, ha detto il comandante dell’eser ...Quale deve essere l’Europa in questo scenario, nella situazione resa ancora più drammatica non solo dall’invasione russa in Ucraina anche dalla guerra tra Hamas e Israele… Ne discutono in Agenzia ...