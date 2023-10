Griglia di partenza MotoGP | GP Australia 2023 | Martin in pole position | terzo posto per Bagnaia

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Rispettando a pieno i favori del pronostico Jorgeha conquistato in modo brillante lain occasione del GP d’, sedicesima tappa del Motomondialedi. Il pilota della Ducati Pramac infatti ha dimostrato per l’ennesima volta di essere al momento in una condizione di forma invidiabile, chiudendo le qualifiche con il nuovo record della pista. Nello specifico “ator”, migliorandosi quasi ad ogni giro, ha registrato un crono di 01:27:2460, precedendo un sempre più in forma Brad Binder (KTM Factory Racing), secondo con +0.416, e un ottimo Francesco “Pecco”(Ducati Lenovo), ancora una volta fenomenale nella gestione della propria moto e bravissimo a raccogliere una terza piazza non scontata con un gap di ...