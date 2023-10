Griglia di partenza F1 | GP USA 2023 | Leclerc in pole position! Ferrari da sogno | Verstappen in terza fila

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP degli USA, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Austrin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladiper la gara di domenica. Lo spettacolo non è mancato sul tracciato texano, dove si è girato in perfette condizioni meteo. Charlesha conquistato laposition del GP degli USA. Il monegasco si è inventato un giro sbalorditivo e ha stampato un superbo 1:34.723 per meritarsi laal palo. Il pilota dellaproverà a sognare in grande scattando davanti a tutti, affiancato in primadal sempre più solido Lando Norris al volante della McLaren. L’altradi Carlos Sainz ...