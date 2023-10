Griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti di F1 in volata | Come inizierà la gara di oggi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 ottobre 2023) Verstappen ha conquistato la pole per lo sprint con uno stretto margine in una sessione di qualifiche molto combattuta. Il tre volte campione del mondo sarà affiancato in prima fila da Charles Leclerc della Ferrari. Lewis Hamilton scatterà dalla terza posizione con la sua Mercedes, davanti alla coppia McLaren composta da Lando Norris e Oscar Piastri. Carlos Sainz è sesto con l’altra Ferrari, mentre Sergio Perez è riuscito a qualificarsi solo settimo con la sua Red Bull. Alex Albon, Pierre Gasly e Daniel Ricciardo completano la top-10 dei partenti per Williams, Alpine e AlphaTauri, dopo la penalizzazione indi George Russell. Lasprint prenderà il via alle 23:00, ora del Regno Unito. Eccosi schiererà ladidellasprint del ...