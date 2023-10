Grande Fratello | Greta Rossetti conferma di aver visto dei messaggi tra Mirko e la sua ex Perla

(Di sabato 21 ottobre 2023) "Le bugie hanno le gambe corte....ecco come l'ho scoperto" le parole dell'ex tentatrice sulla crisi che sta vivendo conBrunetti, tra gli attuali concorrenti del

...cinque vincitori dell'Inghilterra del 1966 a soffrire della malattia debilitante dopo suo, ... "È contristezza che condividiamo la notizia che Sir Bobby è morto pacificamente nelle prime ...

Grande Fratello, le pagelle: Signorini punge Giambruno (voto 7), Schwazer serpe a sorpresa (voto 3) Corriere della Sera

"Le bugie hanno le gambe corte....ecco come l'ho scoperto" le parole dell'ex tentatrice sulla crisi che sta vivendo con Mirko Brunetti, tra gli attuali concorrenti del Grande Fratello. Greta Rossetti, ...L'amore per l'ambiente è fondamentale tanto che non può mancare, anche nella Casa, una giornata dedicata al riciclo ...