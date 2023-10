Grande Fratello | Giuseppe ammette di amare Samira E Anita spera che Beatrice lo venga a sapere in puntata – Video

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 21 ottobre 2023)- US Endemol ShineLui non è più nella casa delperché è stata eliminata. EppureGaribaldi, da giovedì scorso, non fa altro che pensare a lei. Nelle scorse ore, nonostante la frequentazione avviata conLuzzi, che sembra ormai essere arrivata ad un punto definitivo di rottura, il bidello ha ammesso di essere innamorato dell’ex professoressa de L’Eredità. Tutto è partito durante una chiacchierata con, quandoha lasciato intendere di essere realmente innamorato di. In primis, ha sottolineato quanto la donna fosse stata, per tanti giorni, il suo ultimo pensiero prima di andare a dormire. Ha poi aggiunto: “E se le avessi detto: ‘Sami, io ...