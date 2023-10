Grand Slam di Curling | l’Italdonne si ferma ai quarti | è comunque storico piazzamento

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 21 ottobre 2023) Niagara Falls – Siaidi finale l’avventura dell’Italia femminile nel Tour Challenge, torneo inaugurale delof. Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) ed Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti) – accompagnate da Angela Romei (Fiamme Gialle) nel ruolo di riserva – avevano superato la fase a gironi con il bilancio di tre vittorie e una sconfitta. Ai play-off la squadra azzurra ha incrociato quella capitanata da Kerri Einarson, dalla quale è stata battuta 4-7. Punteggio che, per la verità, non rende giustizia all’andamento dell’incontro. Le canadesi hanno marcato 3 punti nell’ultimo end, al quale si è arrivati in parità assoluta. Per l’Italia restala consapevolezza di aver ...